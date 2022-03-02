США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России, в список будут включены 22 организации. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом письменном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, США введут дополнительные санкции против организаций, "поддерживающих вооруженные силы России и Беларуси".

США распространят введенные против РФ жесткие меры экспортного контроля на Беларусь, сообщил Белый дом.