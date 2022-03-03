Блинкен отправится 3-8 марта в Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в период с 3 по 8 марта отправится в Бельгию, где он, в частности, примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО и G7, а также в Польшу, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Польше Блинкен проведет встречи с руководством страны, в том числе с министром иностранных дел Збигневом Рау. В Молдавии он встретится с президентом республики Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и главой МИД Николаем Попеску.

В Латвии, Литве и Эстонии американский госсекретарь также проведет встречи с руководством этих стран и обсудит "совместные усилия с целью поддержки Украины и укрепления сдерживания и обороны НАТО".