США попросят Саудовскую Аравию увеличить объемы добычи нефти

Президент США Джо Байден планирует визит в Саудовскую Аравию, чтобы попросить государство увеличить объемы добычи нефти. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru, пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее глава государства критиковал Эр-Рияд, но теперь в свете повышения цены на нефть Вашингтон иначе расставляет приоритеты и пересматривает подход в сторону нормализации отношений, отмечается в публикации.

Белый дом отказался комментировать предстоящую поездку Байдена, отметив, что многие сведения об этом являются «преждевременными спекуляциями».