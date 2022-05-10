Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи стране.

Об этом сообщила в понедельник во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

«Сегодня президент утвердил закон о ленд-лизе, который расширяет набор инструментов для обеспечения Украины оружием и оборудованием, в которых они нуждаются», - заявила официальный представитель администрации США.

Проект Закона о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят в прошлом месяце обеими палатами Конгресса США. В частности, Сенат единогласно поддержал документ 6 апреля, Палата представителей проголосовала 28 апреля.

Документ позволяет президенту США использовать программу ленд-лиза для ускоренной передачи в Украину оружия, военной техники, медикаментов, продуктов питания. Предполагается, что страна-получатель уплатит их стоимость позже.