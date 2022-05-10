Конгресс США может в ближайшее время проголосовать за расширение помощи Украине до $40 млрд

Палата представителей американского Конгресса может во вторник проголосовать за выделение Украине $39,8 млрд дополнительной помощи, сообщают СМИ со ссылками на информированные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В сообщениях отмечается, что законодатели-демократы уже согласились с этим предложением, которое превышает ранее запрошенные на эти цели президентом Джо Байденом $33 млрд. По словам источников, новое предложение включает дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и $3,4 млрд - на гуманитарную.

Лидеры Сената, по информации источников, заявили, что они также готовы действовать быстро, чтобы законопроект был подписан президентом как можно скорее.

Предложение о дополнительном финансировании на борьбу с COVID-19, которое некоторые демократы хотели объединить с чрезвычайным финансированием Украины, теперь будет рассматриваться отдельно.