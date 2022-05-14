Пентагон: оборонные ведомства США и Швейцарии обсудили поставки Вашингтоном оружия Берну

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс и начальник федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд на состоявшейся встрече обсудили обстановку в сфере безопасности в Европе, а также вопросы, касающиеся поставок американских вооружений Берну. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, Хикс "выразила решительную поддержку США продаже Швейцарии 36 самолетов F-35A и пяти ракетных комплексов Patriot". По мнению первого заместителя главы Пентагона, "приобретение данных систем не только расширит способности Швейцарии в сфере суверенной обороны, но и будет содействовать оперативной совместимости и сотрудничеству с другими европейскими партнерами и Соединенными Штатами".

Хикс и Амхерд, в частности, говорили об "изменении ситуации в сфере безопасности в Европе" в свете событий в Украине. Кроме того, они договорились "углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности".