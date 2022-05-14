Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела в пятницу последний брифинг перед тем, как завершить карьеру в администрации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я работала с прекрасными людьми в администрации, с замечательной командой, многие из них сейчас здесь. Я буду безумно по ним скучать", - сказала она.

Псаки отметила, что ее коллеги - "невероятно умные, трудолюбивые, добрые люди".

Она также поблагодарила всех журналистов, участвовавших в брифингах.

"Спасибо за то, что вы делали, спасибо за то, что благодаря вам я становилась лучше. Самое главное - спасибо за работу, которую вы проделывали каждый день во благо нашей страны", - сказала она.

Преемницей Псаки станет ее действующий заместитель Карин Жан-Пьер.