Байден заявил о готовности к развитию стратегического партнерства с ОАЭ

Президент США Джо Байден заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются важнейшим партнером Штатов, он настроен на укрепление отношений стратегического партнерства между странами, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

В поздравлении, направленном Байденом наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случая избрания его новым президентом ОАЭ, президент США выразил готовность к «дальнейшему укреплению стратегического партнерства» между странами.

«ОАЭ являются важнейшим партнером для Соединенных Штатов», — утверждает Байден.

По его словам, он намерен взаимодействовать с руководством ОАЭ с целью «дальнейшего укрепления связей между» двумя странами.