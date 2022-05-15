Байден назвал ненависть "пятном на душе Америки" после стрельбы в штате Нью-Йорк

Жители Соединенных Штатов должны искоренить ненависть, которая остается "пятном на душе Америки". Об этом заявил в воскресенье президент США Джо Байден, выступая у Конгресса с традиционной речью о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении своих обязанностей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остается пятном на душе Америки", - отметил глава государства.

Байден подчеркнул, что американские власти расследуют дело о стрельбе в штате Нью-Йорк как преступление на почве ненависти. Он добавил, что Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры страны, продолжает собирать информацию о случившемся. Президент обещал увеличить финансирование правоохранительных органов и признал, что сейчас работа полицейского в стране "стала намного сложнее", чем когда-либо.

18-летний белый американец Пейтон Гендрон, по данным полиции, открыл в субботу огонь по посетителям супермаркета, расположенного в одном из кварталов города Буффало (штат Нью-Йорк), где проживает преимущественно чернокожее население. 10 человек погибли, трое получили ранения. Подозреваемый сдался полиции. Согласно предварительным данным, молодой человек стрелял по большей части по темнокожим. Власти считают, что речь идет о преступлении, совершенном на почве расовой нетерпимости. Гендрон, по версии следствия, приобрел оружие на законных основаниях.