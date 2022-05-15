Главы ЦРУ, Пентагона и госсекретарь США вошли в состав делегации, направляющейся в ОАЭ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен вошли в президентскую делегацию США, которая посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в связи со смертью предыдущего лидера страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщил в воскресенье Белый дом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В делегацию, возглавляемую вице-президентом США Камалой Харрис, также вошли, в частности, спецпосланник по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри, помощник Харрис по национальной безопасности Филип Гордон, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк.

Вице-президент в воскресенье перед вылетом заявила, что поездка призвана засвидетельствовать "стремление [США] укрепить эти отношения" с ОАЭ. В Абу-Даби она также встретится с новым президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. На переговорах в понедельник Харрис "подчеркнет прочность партнерских отношений между странами", отметили в Белом доме. Она также заострит внимание на желании США обеспечить "дальнейшее углубление связей в последующие месяцы и годы".