Сенаторы США в среду проголосуют за $40 миллиардов для Украины - Макконнелл

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл ожидает, что сенаторы в среду, 18 мая, окончательно проголосуют за предоставление дополнительной помощи Украине в размере почти 40 млрд долларов. Об этом, как передает Trend, сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Post.

«Я думаю, важно, чтобы Соединенные Штаты помогли, важно, чтобы свободный мир помог», - сказал в воскресенье Макконнелл журналистам в Стокгольме.

Отвечая на вопрос о некоторых республиканцах, выразивших обеспокоенность расходами на Украину, он отметил, что это не благотворительность.

«Важно указать нашим коллегам и американскому народу, что это в наших интересах. Это не благотворительность. Это не какая-нибудь подачка», - отметил сенатор.