В Белом доме заявили, что Байден санкционировал возвращение военных США в Сомали

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что президент США Джо Байден принял решение возобновить присутствие американских военных на территории Сомали, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Президент Байден одобрил запрос Министерства обороны США на возвращение сил в Восточную Африку, чтобы восстановить небольшое устойчивое американское военное присутствие в Сомали», — сказал он.

По словам чиновника, туда отправят менее 500 военнослужащих сил специальных операций США, которых передислоцируют из других мест в регионе.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2020 году распорядился вывести почти все войска США — около 700 военных — из Сомали к началу 2021 года.