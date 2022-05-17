США полагают, что консенсус по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будет найден

США приветствуют желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО и верят, что альянс сможет прийти к консенсусу по этим кандидатурам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы приветствуем недавние заявления властей Финляндии и Швеции об их желании стать членами НАТО, мы будем поддерживать их заявки, когда они будут официально поданы в Брюсселе", - заявила Жан-Пьер во время пресс-брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста о позиции Турции, заявившей, что заблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Жан-Пьер напомнила, что в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "верит, что в итоге консенсус удастся найти".