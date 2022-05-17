США предложат ЕС ввести пошлины на нефть из России

Представители Минфина США заявили во вторник, что на встрече министров финансов "Большой семерки" на этой неделе предложат странам ЕС ввести пошлины на поставки нефти из РФ в качестве более быстро реализуемой альтернативы идее о полном эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам американских представителей, механизм пошлин позволит сохранить присутствие на рынке российской нефти, но ограничит получаемые РФ доходы от экспорта. Они считают, что такая мера даст более быстрый эффект, чем планируемый с 2023 года запрет на импорт странами ЕС нефти из РФ.

Постпреды стран ЕС пока не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго: Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.