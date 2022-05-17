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США намерены смягчить экономические санкции в отношении Венесуэлы

США Материалы 17 мая 2022 21:23
США намерены смягчить экономические санкции в отношении Венесуэлы

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Белый дом планирует смягчить экономические санкции против Венесуэлы, в частности, разрешить продление лицензии на работу в стране американской компании Chevron. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти США также планируют снять индивидуальные санкции с Карлоса Эрика Мальпика-Флореса, занимавшего ранее пост вице-президента венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Эти меры, утверждает агентство, направлены на то, чтобы способствовать переговорам между президентом Николасом Мадуро и оппозицией Венесуэлы.

Chevron, однако, не получит прав на добычу и экспорт нефти из латиноамериканской страны. При этом американская компания состоит в нескольких совместных предприятиях с PDVSA и остается крупнейшей американской частной организацией в Венесуэле.

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