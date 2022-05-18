Google намерен продолжить работать в России

Google продолжит работать в России, несмотря на инициированное банкротство и закрытие офиса, сообщил ТАСС представитель Google.

"Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - сообщил представитель.

"Вместе с тем мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты", Android и Play, нашим пользователям", - отметил он.

Ранее российская "дочка" Google сообщила о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в силу неспособности исполнять обязательства, следовало из материалов на "Федресурсе".