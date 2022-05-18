США уверены, что обеспокоенности Турции по расширению НАТО будут сняты

Власти США уверены, что обеспокоенности Турции, связанные с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, будут сняты. Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уверены, что в конечном итоге Финляндия и Швеция получат эффективный процесс присоединения, а опасения Турции могут быть сняты. Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, чтобы сделать это, мы также разговариваем с турецкой стороной, чтобы постараться помочь", - сказал он.

Салливан отметил, что ранее в среду он разговаривал со своим турецким коллегой, а госсекретарь США Энтони Блинкен встречается в ООН с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. "И у нас очень хорошие предчувствия того, куда это приведет", - добавил помощник президента США.

Вашингтон и его европейские союзники не потерпели бы какой-либо агрессии против Финляндии и Швеции в то время, когда идет процесс их вступления в НАТО, заявил Салливан.

Он констатировал, что принципы коллективной безопасности НАТО не будут распространяться на указанные две страны до их вступления в альянс. "Но США готовы дать очень четкий сигнал, как и все наши европейские союзники, что мы не потерпим никакой агрессии в отношении Финляндии или Швеции во время этого процесса. И есть практические меры, которые мы можем принять с этой целью. Министр [обороны США Ллойд] Остин скоординирует их с коллегами в Финляндии и Швеции", - добавил он.