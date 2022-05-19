Блинкен надеется решить с Турцией как союзники вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО

США и Турция будут работать как союзники и партнеры в рамках процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. Стенограмму начала переговоров распространила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мевлют и я недавно вместе были на министерской встрече НАТО, жду с нетерпением продолжения этого разговора, - сказал Блинкен. - Сегодня Финляндия и Швеция подали свои заявки [на вступление в НАТО]. Конечно, это процесс, и мы будем работать в рамках этого процесса как союзники и партнеры".

По его словам, у США и Турции много вопросов в повестке дня.

"У нас много других вызовов, с которыми мы имеем дело, и, возможно, есть некоторые возможности, в том числе на Южном Кавказе, - отметил госсекретарь. - Мы хотим поговорить о продолжении укрепления и выстраивания наших экономических отношений и партнерства".