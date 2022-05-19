США рассматривают новые способы лишения России доходов от экспорта нефти

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение новых санкций с целью лишить Россию доходов от торговли нефтью. Об этом сообщает в четверг газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, предлагаемые меры включают "установление ценового потолка на российскую нефть и введение вторичных санкций" - т. е. карательных мер в отношении тех, кто нарушает введенные США ограничения. Газета констатирует, что "это серьезный шаг в сторону эскалации, который может привести Соединенные Штаты к политическому конфликту с Китаем, Индией, Турцией и другими странами, закупающими российскую нефть".

Издание подчеркивает, что конкретного решения в отношении вторичных санкций принято не было и администрации Байдена "еще предстоит выработать единый курс действий". Однако уже известно, что в Белом доме обсуждают возможность под угрозой санкций США обязать иностранные компании закупать российскую нефть по ценам ниже рыночных, чтобы сократить прибыль России и в то же время избежать роста мировых цен на энергоносители. Кроме того, Вашингтон может "лишить Россию доступа к платежам за нефть". Для этого Соединенные Штаты "издадут постановление, по которому иностранные банки должны будут помещать средства, полученные за российскую нефть, на эскроу-счета во избежание санкций".

Ранее постпреды стран ЕС не смогли достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.