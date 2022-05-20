Джо Байден совершит свой первый визит в Южную Корею в качестве президента США

Президент США Джо Байден в пятницу прибудет с первым официальным визитом в качестве главы государства в Республику Корея, где в субботу пройдет его первый саммит с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС. Как ожидается, центральными темами трехдневного визита, помимо двусторонних отношений, станут ракетно-ядерная программа КНДР, экономическая безопасность и региональное сотрудничество.

Нынешняя поездка американского лидера состоится всего лишь спустя 10 дней после инаугурации Юн Сок Ёля, так скоро после вступления в должность южнокорейских президентов саммит с США еще не проводился. По словам представителя южнокорейской администрации, главы государств будут видеться по меньшей мере раз в день, в пятницу и воскресенье запланированы "мероприятия, посвященные вопросам обычной и экономической безопасности".

Подготовка к субботнему саммиту шла на фоне постоянных заявлений Вашингтона и Сеула о возможности проведения КНДР "провокаций" - ракетных пусков или ядерных испытаний. На этот случай стороны подготовили "план Б", который позволит президентам немедленно получить доступ к командным системам вооруженных сил.