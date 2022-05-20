Цены на бензин в США вновь обновили исторический рекорд

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,593 за один галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) к утру пятницы поднялась в США до $4,593 (в четверг этот показатель составлял $4,589). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем 6,064 доллара.

Уверенный рост цены на бензин в США начался в конце зимы этого года, при этом вторую неделю подряд она стабильно растет, постоянно обновляя рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. При этом еще год назад цена на бензин держалась на уровне 3 долларов за галлон.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле растет в пятницу на $0,37 (0,33%), до $112,58 за баррель.