Reuters: из-за COVID-19 КНДР не отвечает на предложения США о дипломатических контактах

В Белом доме полагают, что введенные в связи с коронавирусом ограничения в Северной Корее могут играть роль в том, что КНДР не отвечает на предложения Вашингтона о дипломатических контактах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Представитель Вашингтона отметил, что решение о дипконтактах может принять только Пхеньян.

Ранее в Вашингтоне сообщали, что власти США готовы предпринимать шаги по оказанию помощи КНДР, в том числе и в борьбе с распространением коронавируса в республике.

Также резидент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.