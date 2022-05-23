Байден обсудит с премьером Японии Китай, Украину и оборонное сотрудничество

Президент США Джо Байден, который прибыл в Японию с первым визитом в качестве главы государства, в понедельник проведет переговоры в Токио с японским премьер-министром Фумио Кисидой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Программа визита американского лидера также включает в себя прием у императора Нарухито, встречу с родственниками японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами. Вечером президент США и глава японского правительства поужинают в ресторане под названием Kochuan, где подают традиционные японские блюда "кайсэки".

В ходе переговоров Кисида и Байден, как ожидается, обсудят широкий круг тем, включая ситуацию в Украине, санкции в отношении России, снижение зависимости от российских энергоносителей, противостояние политике Китая, проблему ракетно-ядерной программы КНДР, а также расширение оборонного сотрудничества между Токио и Вашингтоном