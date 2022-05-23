Байден заявил, что ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае

ВВП Соединенных Штатов впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Об этом в понедельник на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Означает ли это, что у нас нет проблем? Конечно, есть, у нас такие же проблемы, как у всего остального мира, но проблемы не с такими серьезными последствиями, как у всего остального мира", - заявил он, отвечая на вопрос, неизбежна ли рецессия в США и нужно ли американцам к ней готовиться.

Ранее Минторг США сообщил, что ВВП страны в первом квартале сократится на 1,4% в годовом исчислении. Несмотря на это, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что высокая инфляция не приведет к рецессии в стране. Он указал, что финансовый регулятор будет в течение года постепенно повышать базовую процентную ставку (возможно, на 50 базисных пунктов каждый раз) для борьбы с ростом цен.