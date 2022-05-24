Байден предложил премьеру Австралии поспать на саммите Quad

Президент США Джо Байден пошутил, что никто не осудит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, если он немного поспит на открывшемся во вторник в Токио заседании лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности Quad (входят Австралия, Индия, США и Япония), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так Байден приветствовал нового австралийского премьера, прилетевшего в Токио менее чем через сутки после избрания. "Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите здесь", - сказал Байден на открытии встречи лидеров Quad.

Президент США поздравил Альбанезе с победой на выборах. "Мы высоко ценим вашу готовность приехать сюда так скоро после вступления в должность", - сказал он.

Quad был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате, а первый очный саммит Quad прошел в Вашингтоне в сентябре прошлого года.