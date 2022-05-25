Президент США призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе

Президент США Джо Байден во вторник, выступая в Белом доме с обращением к американцам в связи со стрельбой в начальной школе в Техасе, призвал бросить вызов оружейному лобби, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны спросить [себя], когда, во имя всего святого, мы начнем противостоять оружейному лобби. Подобные случаи массовой стрельбы редко случаются где-то еще в мире. Подобные инциденты никогда не происходят с такой частотой, как в Америке. Мы должны ясно дать понять каждому выборному чиновнику этой страны, что пришло время действовать", - сказал он.

Просто неправильно, что 18-летний парень может купить в магазине две штурмовые винтовки. В течение двух десятилетий производители активно продвигали штурмовое оружие, которое приносит им наибольшую прибыль. Мы должны иметь мужество противостоять этой отрасли", - добавил глава государства.

Он также выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Техасе.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 21 человек, в том числе 19 детей и двое взрослых, были застрелены во вторник в начальной школе города Ювалд (штат Техас) преступником, который был ликвидирован правоохранителями.