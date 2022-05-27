США и Саудовская Аравия обсуждают тему стабильных поставок энергоносителей

Представители вашингтонской администрации обсуждают с властями Саудовской Аравии поставки энергоносителей, но эти консультации не сводятся лишь к просьбам американской стороны наращивать добычу нефти. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На вопрос о посещении королевства американской делегацией она ответила: "Я подтверждаю, что [координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке] Бретт Макгурк и [старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности] Эймос Хокстин находились в регионе, чтобы продолжить обсуждение ряда вопросов, включая действия Ирана по дестабилизации обстановки, обеспечение стабильного предложения энергоносителей, а также других тем, касающихся региона". "Эта поездка направлена на обзор взаимодействия с Саудовской Аравией по энергетической безопасности", - добавила Жан-Пьер.

Пресс-секретаря Белого дома также спросили, добивается ли Вашингтон от Эр-Рияда наращивания добычи нефти. По ее словам, со стороны США "просто просить нефть неправильно". Пресс-секретарь Белого дома заверила, что такой подход отражал бы "непонимание сложности вопроса", а также "многогранных обсуждений", которые проводят США и Саудовская Аравия.

"ОПЕК+ самостоятельно примет решение относительно нефти, как это всегда и было. Мы проводим консультации о положении на рынке со всеми соответствующими производителями нефти, включая Саудовскую Аравию", - добавила Жан-Пьер. Она отметила, что ей "в настоящее время нечего анонсировать" относительно возможной поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.