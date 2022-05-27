США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику

В администрации США полагают, что недавние меры, принятые в США в отношении России, не окажут существенного воздействия на мировую экономику, сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы объявили, что не будем обновлять лицензии (разрешающие транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России - ИФ). Это значит, что Россия, вероятно, не сможет выполнять обязательства и столкнётся с дефолтом", - сказала она на брифинге.

По ее словам, "влияние на мировую экономику и, в частности, на экономику США в случае дефолта России окажется минимальным".