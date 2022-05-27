США подвергли критике иракский закон о запрете нормализации отношений с Израилем

Власти США выражают обеспокоенность в связи с принятием Советом представителей (парламент) Ирака закона, запрещающего нормализацию отношений с Израилем. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США глубоко обеспокоены принятием парламентом Ирака закона о криминализации нормализации отношений с Израилем. Помимо того, что этот закон ставит под угрозу свободу выражения мнений и способствует созданию атмосферы антисемитизма, он резко контрастирует с прогрессом, которого достигли соседи Ирака, наводя мосты и нормализуя отношения с Израилем, создавая новые возможности для жителей всего региона", - отмечается в заявлении.

"США будут и впредь оставаться сильным и непоколебимым партнером в поддержке Израиля, в том числе по мере того, как он расширяет связи со своими соседями в стремлении к большему миру и процветанию для всех", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Парламент Ирака, который уже более полугода не может решить первостепенные для страны задачи, связанные с выборами президента и определением главы будущего правительства, сумел за две недели одобрить в трех чтениях законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем.