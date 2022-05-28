Трамп допустил свое участие в борьбе за пост президента

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что может вновь побороться за пост главы страны, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в штате Техас, экс-глава Белого дома рассказал, что во время массовых беспорядков в 2020 году позволил губернаторам-демократам самостоятельно решить проблему в Миннеаполисе, Чикаго и Портленде.

«Если я снова выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал», — пообещал он.

Весной и летом 2020 года в десятках городов США прошли массовые протесты BLM, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.