Помощник президента США обсудил с коллегой из Турции членство Швеции и Финляндии в НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник обсудил по телефону с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, а также поддержку Киева и проблемы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Салливан выразил поддержку продолжающимся прямым переговорам Турции с Финляндией и Швецией, направленным на то, чтобы разрешить беспокоящие [Турцию] вопросы относительно их заявок на членство в НАТО, которое США решительно поддерживают", - отметили в Белом доме.

"Он (Салливан) также подчеркнул важность того, чтобы воздерживаться от эскалации в Сирии с целью сохранения текущих линий прекращения огня и избежания дальнейшей дестабилизации", - отмечается в документе.