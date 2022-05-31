...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

В кампусе университета в США произошла стрельба

США Материалы 31 мая 2022 23:27
В кампусе университета в США произошла стрельба

Читайте Trend в

Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы во вторник на территории университета в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана), подозреваемый задержан. Об этом сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ведется расследование инцидента со стрельбой в кампусе Университета Ксавье <...>. По предварительной информации, трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в местную больницу бригадой скорой помощи", - говорится в публикации правоохранительных органов в Twitter.

Подозреваемый был задержан стражами порядка на месте происшествия.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости