В кампусе университета в США произошла стрельба

Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы во вторник на территории университета в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана), подозреваемый задержан. Об этом сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ведется расследование инцидента со стрельбой в кампусе Университета Ксавье <...>. По предварительной информации, трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в местную больницу бригадой скорой помощи", - говорится в публикации правоохранительных органов в Twitter.

Подозреваемый был задержан стражами порядка на месте происшествия.