Байден заявил о необходимости учитывать обеспокоенность союзников при расширении НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что считает важным учитывать опасения союзников при идущей ныне работе над расширением НАТО, сообщают в Белом доме, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В сообщении указывается, что он обсудил на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

"Президент Байден высказался в поддержку усилий генсека НАТО Столтенберга по обеспечению такого быстрого вступления этих стран, которое бы учитывало опасения в сфере безопасности союзников", - говорится в сообщении администрации США.

Столтенберг в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне. Он проводит переговоры с американскими руководителями.