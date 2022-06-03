Минторг США сообщил о торговых ограничениях против 71 юрлица России и Беларуси

Министерство торговли США обнародовало список из 71 юридического лица из России и Беларуси, попавшего под американские экспортные ограничения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В опубликованном в федеральном реестре документе говорится, что в министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля США (EAR), добавляя 71 юридическое лицо в список лиц, попавших под торговые ограничения.

"Эти юридические лица действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

В список, в частности, вошли "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", "Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева".

Кроме того, в черный список попали Главное управление глубоководных исследований министерства обороны России, Конструкторское бюро химического машиностроения (КБХМ), научно-производственный центр "Сапсан", российская телекоммуникационная компания "Воентелеком", Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в состав "Росатома", "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) и другие предприятия.