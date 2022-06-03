Байден призвал запретить продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден в четверг призвал Конгресс США запретить продажу штурмового оружия и магазинов высокой емкости в ответ на недавние массовые расстрелы в США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы должны восстановить запрет на штурмовое оружие", - заявил Байден в обращении к согражданам.

По его словам, за 10 лет действия закона о запрете продажи штурмового оружия количество массовых расстрелов сократилось.

"После того, как республиканцы позволили закону истечь в 2004 году, это оружие было разрешено продавать снова. Массовые расстрелы утроились", - сказал Байден.

В случае если Конгрессу все-таки не удастся принять данный запрет, президент США предложил повысить возраст для покупки штурмового оружия с 18 лет до 21 года.

"Только не говорите мне, что повышение возраста ничего не изменит. Достаточно", - сказал он.

Кроме того, американский лидер предложил ужесточить проверку биографических данных у потенциальных покупателей огнестрельного оружия, а также "устранить барьер, защищающий его производителей" при подаче судебных исков.

"Мы должны отменить барьер, который часто защищает производителей оружия от судебных исков за смерть и разрушения, вызванные их оружием", - заявил Байден.

Президент США отметил, что предлагаемые им меры направлены не на то, чтобы "отобрать у кого-либо оружие" или "очернить владельцев оружия", а скорее на защиту детей и сообществ от насилия с применением огнестрельного оружия.