В США выявили 21 случай заражения оспой обезьян

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США по состоянию на 2 июня выявили 21 случай заражения людей оспой обезьян в 11 штатах. Соответствующая статистика приводится на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ни одного смертельного исхода не зафиксировано. Больше всего случаев заражения (по четыре) - в Нью-Йорке и Калифорнии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.