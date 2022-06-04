Минюст США не стал предъявлять обвинения двум бывшим соратникам Трампа

Министерство юстиции США не стало предъявлять обвинения двум бывшим соратникам экс-президента Дональда Трампа, несмотря на соответствующие рекомендации американских законодателей. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минюст США, выполняющий функции генеральной прокуратуры, ранее в пятницу предъявил бывшему главе Национального совета по торговле при Белом доме Питеру Наварро обвинения из-за его отказа от сотрудничества со специальным комитетом Палаты представителей Конгресса США по расследованию обстоятельств беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне 6 января 2021 года. Наварро инкриминируется отказ дать показания упомянутому комитету и представить на рассмотрение его членов запрошенные ими документы. Ему грозит тюремное заключение на срок от 30 дней до года, а также штраф в размере до $100 тыс.

Ранее члены указанного спецкомитета Конгресса рекомендовали Минюсту предъявить обвинения помимо Наварро Марку Медоузу, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа, а также бывшему помощнику республиканца Дэниэлу Скавино, отвечавшему за коммуникацию в социальных сетях. Предполагалось, что обоим также должно быть инкриминировано неуважение к Конгрессу. Как подчеркивает The New York Times, представители Минюста отказались сделать это.

Согласно письму прокурора по округу Колумбия, которое цитирует газета, Минюст отказался выдвигать уголовные обвинения в адрес Скавино и Медоуза из-за "частных фактов и обстоятельств", касающихся "приписываемого им неуважения к Конгрессу". Газета отмечает, что в последние недели оба упомянутых бывших соратника Трампа, в отличие от Наварро, активно сотрудничали со следствием, предоставив, в частности, несколько тысяч документов по рассматриваемому им делу.

Наварро стал вторым бывшим представителем предыдущей администрации США, которому предъявили уголовные обвинения в неуважении к Конгрессу в результате деятельности означенного комитета. Первым оказался в минувшем году бывший советник Трампа Стив Бэннон. Суд над ним, как ожидается, начнется в июле.