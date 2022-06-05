В результате стрельбы у бара в Теннесси погибли трое человек

Три человека погибли, 14 пострадали в результате стрельбы у бара в городе Чаттануга (штат Теннеси) в воскресенье, сообщает телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, стрельба началась рядом с одним из баров города в воскресенье ночью. Один из погибших был сбит автомобилем, двое других умерли от огнестрельных ранений. Большинство пострадавших получили огнестрельные ранения. "У нескольких из них опасные для жизни травмы", - приводит телеканал слова представителя местной полиции

По предварительной информации, стрелявших было несколько. Полиция пока никого не задержала и просит местных жителей помочь в поиске преступников.