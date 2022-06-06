В Пентагоне назвали цель запусков ракет США и Южной Кореи

Вашингтон утверждает, что целью осуществленных военными США и Южной Кореи восьми ракетных пусков была демонстрация готовности к совместному реагированию на кризисные ситуации. Соответствующее заявление содержится в распространенном в воскресенье заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Силы США <...> и Южной Кореи провели совместные учения с запусками, чтобы продемонстрировать возможности быстро реагировать на кризисные ситуации", - отмечается в документе. "В ходе учений была использована одна ракета Армии США и семь ракет Республики Корея", - уточнили представители командования.

В заявлении подчеркивается, что Вашингтон и Сеул "по-прежнему привержены поддержанию мира на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе", а "приверженность США обороне РК (Республики Корея - прим. ТАСС) остается нерушимой".

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Республики Корея сообщило, что США и Южная Корея осуществили тестовые ракетные пуски в ответ на испытания КНДР. По информации южнокорейских военных, в воскресенье КНДР произвела запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.