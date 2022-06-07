В Белом доме считают, что отменять экспортные пошлины с Китаем рано

Администрация США считает, что в настоящее время пока слишком рано говорить о возможности отмены американских пошлин на китайские товары, а также об аналогичных шагах Пекина. С таким заявлением, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, выступила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

"Я просто не хочу забегать вперед", - ответила она на вопрос о том, могут ли власти КНР отменить пошлины на американские товары, если то же самое сделает Вашингтон.

Как напомнила Жан-Пьер, министр торговли США Джина Раймондо ранее сообщила, что американский лидер Джо Байден поручил ей и другим сотрудникам "рассмотреть этот вопрос, проанализировать китайские пошлины". "Я не хочу опережать события", - добавила пресс-секретарь Белого дома, пояснив, что президент еще не принял решение об отмене указанных ограничений.

Администрация 45-го президента США Дональда Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $370 млрд.