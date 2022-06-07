Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП США до 2,5% в 2022 году

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП США в 2022 году на 2,5%, а в 2023-м - на 2,4%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного во вторник июньского доклада ВБ "Перспективы мировой экономики".

По сравнению с январскими оценками банк ухудшил прогноз роста ВВП Соединенных Штатов на 1,2 п.п. в этом году и на 0,2 п.п. в следующем. В 2024 году, как полагают аналитики, американская экономика вырастет на 2%.

В 2021 году, по подсчетам экспертов Всемирного банка, ВВП США вырос на 5,7%.