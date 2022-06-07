США выступают за мирное сосуществование Израиля и Палестины как двух государств - Госдеп

Соединенные Штаты считают необходимым добиться скорейшего мирного сосуществования Израиля и Палестины как двух свободных и суверенных государств. Об этом заявила во вторник и.о. заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Яэл Лемперт, выступая по видеосвязи в вашингтонском Атлантическом совете, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, в текущем палестино-израильском конфликте необходимо добиться как "ощутимых улучшений в жизни палестинцев", так и "прогресса в достижении давней цели продвижения мира путем переговоров между израильтянами и палестинцами". "Палестинцы и израильтяне заслуживают равных свобод, безопасности, возможностей и достоинства. Мы считаем, и президент [США Джо Байден], и госсекретарь [США Энтони Блинкен], и другие представители [американской] администрации дали это ясно понять, что решение о создании двух государств - это лучший способ обеспечить будущее Израиля как еврейского демократического государства, живущего в мире с жизнеспособным и демократическим палестинским государством", - сказала Лемперт.