США предупредили о вероятном завершении подготовки КНДР к очередному ядерному испытанию

Американский спецпредставитель по Северной Корее Сон Ким заявил о вероятном завершении подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию на полигоне Пунгери, которое может быть проведено в любое время, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Очевидно, что они провели подготовку в Пунгери, и как я понимаю, теперь могут провести испытания в любой момент", - приводит его слова южнокорейское агентство "Ренхап". По словам Сон Кима, если Пхеньян действительно проведет очередное ядерное испытание, США постараются оперативно реагировать на это событие.

"Я буду в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, чтобы иметь возможность реагировать без промедления", - сказал американский дипломат.

Он отказался комментировать какие-либо конкретные ответные меры, которые США могут предпринять.

Сон Ким при этом напомнил, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей без предварительных условий.