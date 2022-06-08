...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

США предупредили о вероятном завершении подготовки КНДР к очередному ядерному испытанию

США Материалы 8 июня 2022 04:06
США предупредили о вероятном завершении подготовки КНДР к очередному ядерному испытанию

Читайте Trend в

Американский спецпредставитель по Северной Корее Сон Ким заявил о вероятном завершении подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию на полигоне Пунгери, которое может быть проведено в любое время, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Очевидно, что они провели подготовку в Пунгери, и как я понимаю, теперь могут провести испытания в любой момент", - приводит его слова южнокорейское агентство "Ренхап". По словам Сон Кима, если Пхеньян действительно проведет очередное ядерное испытание, США постараются оперативно реагировать на это событие.

"Я буду в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, чтобы иметь возможность реагировать без промедления", - сказал американский дипломат.

Он отказался комментировать какие-либо конкретные ответные меры, которые США могут предпринять.

Сон Ким при этом напомнил, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей без предварительных условий.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости