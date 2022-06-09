Twitter предоставит Маску информацию, которую тот требует для заключения сделки

Совет директоров компании Twitter готов предоставить Илону Маску информацию, которую предприниматель, намеревающийся приобрести компанию, затребовал в рамках переговоров по сделке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Washington Post.

Источник, согласившийся прокомментировать состояние сделки на условиях анонимности, сообщил о согласии руководства социальной сети предоставить информацию обо всех публикациях, ежедневный объем которых превышает 500 млн твитов. Запрос Маска, уточняет источник издания, может быть удовлетворен уже на текущей неделе.

Вместе с тем в компании сомневаются в том, что Маск сможет обнаружить в этом массиве данных, доступ к которому ранее предоставлялся на платной основе ряду компаний, "не известную ранее информацию", пишет The Washington Post. Как полагает ряд аналитиков и представителей высокотехнологичных отраслей экономики США, Маск использует эту ситуацию как повод к возможному отказу от сделки или к снижению ее стоимости.

Маск 13 мая заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая. По мнению предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов. В понедельник адвокаты Маска потребовали предоставить ему информацию о числе спам-аккаунтов и фальшивых учетных записей в социальной сети.

25 апреля руководство Twitter заявило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф в размере $1 млрд. Если инициатором расторжения выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Срок окончательного закрытия сделки назначен на 24 октября.