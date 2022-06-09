США вместе с несколькими странами нарастят производство продуктов и удобрений - Байден

США намерены реализовать с несколькими странами инициативы по наращиванию производства продуктов питания и удобрений. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на Саммите Америк в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам американского лидера, США "в ближайшие несколько дней" намерены представить несколько инициатив в сотрудничестве со странами. "Сюда включено сотрудничество США со странами Карибского бассейна, направленное на [решение проблем, связанных с] климатическим кризисом", - отметил Байден. "США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили и Мексика - крупнейшие в нашем полушарии экспортеры продовольствия - будут сотрудничать ради наращивания производства продуктов на экспорт, а также удобрений", - отметил американский лидер.