Стоимость нефти Brent превысила 124 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти на фоне снижения стратегических резервов сырья в США до минимума с марта 1987 года. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,39% — до 124,07 доллара за баррель; июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,29% — до 122,47 доллара.

Инвесторы оценивают еженедельную статистику по запасам нефти в США. По данным минэнерго страны, стратегический резерв нефти за неделю, завершившуюся 3 июня, сократился на 7,3 миллиона баррелей, или на 1,4%, — до 519,3 миллиона баррелей. Таким образом, показатель достиг минимума с мартовской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 518,9 миллиона баррелей.

Вместе с тем коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю вместо ожидаемого снижения выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 416,8 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю уменьшились до 23,4 миллиона с 25 миллионов баррелей.

Запасы бензина в США снизились на 0,8 миллиона баррелей (на 0,4%), до 218,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 1,1 миллиона баррелей.