Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США

Президент США Джо Байден считает, что рекордная инфляция стала проклятием для страны. Такое мнение он высказал в среду в вечернем шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция - проклятие нашего существования. Главным образом она затрагивает цены на продукты и на бензин", - сказал Байден, отвечая на комментарий ведущего о недовольстве населения политикой администрации.

Киммел отметил, что происходящее похоже "на маленькую доску с объявлениями, в которых говорится, насколько все дорого", и пошутил, что если бы экс-президент США Дональд Трамп оставил Байдену фломастер, он смог бы "переписать цены на этой доске".

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса, что уровень инфляции в стране будет оставаться в обозримой перспективе высоким, это превратилось на текущем этапе в основную экономическую проблему страны. Министр также признала, что и она, и глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл заблуждались в своих недавних оценках, касавшихся инфляции. "Вероятно, мы оба могли бы использовать [применительно к инфляции] более точный термин, нежели "переходная", - подчеркнула Йеллен, отвечая на критику со стороны законодателей.