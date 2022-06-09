Экспорт СПГ из США замедлится после взрыва на заводе в штате Техас

Экспорт американского сжиженного природного газа сократится из-за пожара и взрыва на объекте проекта Freeport LNG, одном из крупнейших экспортных газовых терминалов в США, который принадлежит компании Freeport LNG. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным представителя проекта Хизер Браун, пожар на объекте произошел в среду утром, в результате чего завод будет закрыт по меньшей мере на три недели. При пожаре никто не пострадал, проводится расследование инцидента, добавила представитель Freeport LNG.

"Пожар сократит экспорт и частично снизит нагрузку на поставки в США <...> Европа и Азия, вероятно, будут платить больше", - заявил агентству представитель хедж-фонда Again Capital в Нью-Йорке.

После пожара цены на природный газ США с поставкой в июле упали на 6,1% на cингапурской бирже, пишет Bloomberg. В результате, по оценке агентства, топливо может остаться на внутреннем американском рынке, несмотря на рост спроса за рубежом.

Пострадавший от пожара объект является одним из семи экспортных терминалов сжиженного природного газа в США. Они принимают газ по трубопроводу и затем сжижают его для перевозки на танкерах. Freeport получает примерно 56,6 млн куб. м газа в день или около 16% от общего объема экспорта сжиженного газа в США.

США и ЕС объявили в марте по итогам визита американского лидера Джо Байдена в Брюссель об учреждении рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. При этом Соединенные Штаты пообещали работать над поставками на рынок ЕС дополнительно по меньшей мере 15 млрд куб. м СПГ в 2022 году и расширять эти объемы в будущем. Однако газета The New York Times отметила со ссылкой на опрошенных ею экспертов, что эти намерения носят в значительной степени символический характер, по крайней мере в ближайшем будущем.