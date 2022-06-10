Байден сообщил о выделении $645 млн на помощь странам Западного полушария

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены выделить $645 млн финансовой помощи для решения проблем американского региона. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в четверг на пленарной сессии Саммита Америк, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие несколько дней мы объявим о выделении более чем $645 млн в рамках жизненно необходимой помощи для решения вопросов продовольственной безопасности в регионе, реагирования на катастрофы, а также достигшие исторического масштаба потоки беженцев и мигрантов", - сказал он.

Глава американской администрации также отметил, что "на каждую из стран [региона] повлияла беспрецедентная миграция", и заявил, что бороться с ней - это "общая обязанность" всех стран региона.