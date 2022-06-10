США отменят обязательный тест на COVID-19 для туристов из других стран

Американская администрация объявила об отмене требования об обязательной сдаче ПЦР-теста на наличие коронавируса для въезжающих в страну туристов, сообщает в пятницу издание The Hill, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний США на основании научных данных приняли решение, что в настоящее время необходимость в этом требовании исчезает", - заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

В то же время он подчеркнул, что требование может быть возвращено при резком ухудшении эпидемиологической ситуации.

За отмену тестирования активно выступали представители американской туристической индустрии.